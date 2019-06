Controlli stradali dei carabinieri in Valsusa: cinque denunce

Numerose le patenti ritirate per mancanza di copertura assicurativa

In seguito a una serie di incidenti in zona

Cinque denunce, numerose patenti ritirate e tre vetture sequestrate: è il bilancio dei controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia di Susa in tutta la Valle, in seguito a un paio di incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi.

Tre persone, una di Torino e due della Valsusa, sono state denunciate dopo essere risultate positive ai test per hashish e cocaina, eseguiti dopo alcuni piccoli incidenti stradali senza grosse conseguenze.

Tre patenti sono state invece ritirate – con sequestro dei veicoli – dopo che i militari hanno accertato come le persone alla guida fossero prive di copertura assicurativa. Denunciati, inoltre, un uomo residente a Oulx e una donna residente a Meana per possesso di marijuana in abitazione.