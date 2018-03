Controlli straordinari a Madonna di Campagna: un arresto e due bar chiusi [FOTO]

Gli agenti hanno passato al setaccio il quadrilatero compreso fra le vie Tesso, Orvieto, Corso Brin e via Giachino

Per tre extracomunitari scatterà l'espulsione

Nuovo controllo straordinario disposto dal questore Messina, questa volta nel quartiere Madonna di Campagna (Torino) e in particolare lungo il quadrilatero compreso fra le vie Tesso, Orvieto, Corso Brin e via Giachino.

Gli agenti hanno arrestato un marocchino di 37 anni, irregolare sul territorio nazionale, che, accortosi della presenza della polizia, si era rifugiato nel “Max e Madonna Afro Market”, un negozio di via Giachino. Ha provato anche a disfarsi di un involucro, subito recuperato dagli uomini in diviso: conteneva un pezzo di hashish di 43 grammi. Nonostante abbia provato a opporre resistenza, è stato ammanettato: addosso aveva altri 19 grammi di hashish.

In totale sono state controllate 38 persone, 21 della quali con precedenti. Per tre extracomunitari sono in corso le procedure relative all’espulsione dall’Italia.

Sospesa la licenza per 15 giorni all’afro market, dove già in passato era stato denunciato un altro uomo trovato in possesso di droga ed erano state identificate numerose persone di origine nordafricana gravate da precedenti penali e di polizia.

Licenza sospesa sempre per 15 giorni anche nei confronti del gestore del bar “Brin” di corso Brin n.29/A, dove sono stati identificati diversi clienti gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di armi e di stupefacenti.