Controlli straordinari a Porta Nuova: 4 denunce e multe per 60mila euro

Oltre 179 le persone sottoposte a controllo, 7 quelle per i quali sono in corso accertamenti

Operazione ad alto impatto della polizia di stato nella zona della stazione ferroviaria di Porta Nuova e aree limitrofe, interessate da intenso spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio, disposto dal questore Messina, è stato svolto in collaborazione con personale del locale compartimento di polizia ferroviaria ed è stato coordinato dal dirigente del commissariato di polizia Centro.

Complessivamente sono stati impiegati 90 operatori di polizia, compresi uomini del V reparto mobile di Torino, del reparto prevenzione crimine Piemonte, del gabinetto interregionale della polizia scientifica, della polizia amministrativa e delle unità cinofile antidroga dell’ufficio prevenzione generale.

Complessivamente sono stati controllati 7 esercizi pubblici per altrettante sanzioni amministrative, con multe per 62.250 euro. Quattro cittadini stranieri (romana, nigeriana, peruviana e cinese) sono stati denunciati per reati inerenti agli stupefacenti, contro il patrimonio e per irregolarità amministrative.

In totale sono state controllate 179 persone, di cui 7 accompagnate in questura per ulteriori accertamenti volti al riscontro della regolare permanenza sul territorio nazionale e all’eventuale adozione di provvedimenti di espulsione.