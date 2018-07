Controlli straordinari al parco del Valentino: cinque arresti e un espulso

In manette quattro pusher e un ladro di origine africana

Un controllo straordinario disposto dal questore di Torino Francesco Messina nella zona del parco del Valentino ha portato all’arresto di cinque persone da parte delle forze di polizia. Quaranta gli agenti impegnati, 25 le persone identificate nel corso dell’operazione che ha portato alla notifica del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale a un cittadino maliano.

In manette sono finiti uno spacciatore marocchino di 48 anni, sorpreso con trenta ovuli di cocaina e 900 euro in contanti, e uno spacciatore 29enne, irregolare in Italia, intercettato con 11 grammi di marijuana e 5 grammi di hashish.

Arrestati anche un giovane tunisino di 19 anni che aveva cercato di rubare alcolici in un supermarket di via Nizza e altri due cittadini africani di 28 e 42 anni, con in tasca diverse dosi di sostanze stupefacenti. Al primo è stata contestata l’aggravante di aver venduto droga a due minorenni.