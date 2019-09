Controlli straordinari della polizia ad Aurora, due arresti

Blitz in corso Emilia

Due arresti sono stati eseguiti da parte degli agenti di polizia del commissariato Dora Vanchiglia e da quelli del reparto prevenzione crimine Piemonte durante un controllo straordinario del territorio nel quartiere Aurora.

In corso Emilia è stato tratto in arresto un giovane senegalese di 22 anni, con precedenti di polizia a carico e irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di una quarantina di grammi di cocaina. Lo straniero aveva con sé anche un involucro contenente circa 300 grammi di sostanza da taglio.

All’arrestato è stata sequestrata la somma di 2500 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, che deteneva senza fornire alcun giustificato motivo, verosimile provento dell’attività di spaccio. L’arresto è scattato perché il 22enne alla vista degli agenti ha cercato di allontanarsi con fare circospetto a bordo della sua bicicletta.

Contemporaneamente, veniva fermato e arrestato anche un altro cittadino senegalese, il quale era gravato da un ordine di carcerazione, scattato in sostituzione del divieto di dimora nel capoluogo piemontese, emesso dal gip lo scorso giugno.