Controlli straordinari a Torino e Rivoli: un arresto, due denunce, raffica di multe

Controlli straordinari del territorio a Torino su disposizione del questore Francesco Messina. Personale del commissariato Barriera Nizza e della divisione polizia amministrativa e sociale, della polizia municipale, dell’Asl TO1 S.Pre.S.A.L. e dell’Ispettorato del Lavoro di Torino hanno effettuato intervento presso numerosi pubblici esercizi.

In un negozio di via Berthollet è stata rinvenuta merce priva di prezzi, mancanza di piano di autocontrollo-HACCP e assenza di autorizzazione per la vendita di prodotti extralimentari. La titolare dell’esercizio è stata sanzionata per quasi 8.200 euro. In un market di via Saluzzo, invece, è stata accertata che la vendita di alcolici dopo le 21, con multa di 160 euro al titolare.

Un’altra operazione, eseguita dagli agenti del commissariato Barriera Nizza, ha portato all’arresto per spaccio nel Parco del Valentino di un giovane di 20 anni originario del Gambia, trovato in possesso di oltre 50 grammi di cocaina.

Controlli, infine, anche a Rivoli, alla fermata Tevere della GTT. Identificate 24 persone, 10 delle quali extracomunitarie: un cittadino nigeriano è stato denunciato perché non ottemperante a un ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale, un altro per aver dichiarato false generalità.