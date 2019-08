Controlli su badanti e colf nel Torinese: scoperti 4 milioni di redditi non dichiarati

Accertamenti della guardia di Finanza di Susa nei confronti di centinaia di colf e badanti: scoperti 4 milioni di redditi non dichiarati dall’inizio del 2019 a oggi e un’evasione di imposte per oltre 800mila euro. Tutte le persone controllate risultano essere evasori totali in quanto hanno omesso di presentare le dichiarazioni, così come prevede la normativa.

LE INDAGINI.

Elemento scatenante, che ha attirato l’attenzione dei Finanzieri, sono state le segnalazioni che pervengono, quotidianamente, da parte dei vari reparti delle Fiamme Gialle operanti ai valichi del confine nazionale, e in particolare, quelle inviate dalla compagnia di Caselle Torinese, nell’ambito dell’attività finalizzata al monitoraggio dei flussi di capitali in entrata e in uscita dallo Stato, secondo la normativa vigente sull’uso del denaro contante.

L’Inps ha anche provveduto a trasmettere ai militari della compagnia di Susa un elenco dei datori di lavoro che hanno regolarmente provveduto agli obblighi contributivi, tramite i quali si è risaliti al lavoratore domestico.

Ci si è poi concentrati sulle risultanze derivate dai costanti controlli effettuati dalla guardia di Finanza agli operatori “Money Transfer”: molte delle somme trasferite all’estero derivavano proprio dal lavoro domestico prestato e per il quale non veniva pagata alcun tipo di imposta.

CHIEDEVANO ANCHE AGEVOLAZIONI.

I militari della Compagnia di Susa, inoltre, hanno scoperto, nel corso delle indagini, che molti dei lavoratori domestici controllati non solo avevano “nascosto” al fisco i propri redditi, ma avevano addirittura fatto richiesta di agevolazioni per la fruizione di prestazioni o servizi sociali e assistenziali, come ad esempio agevolazioni per l’iscrizione a scuola dei figli o all’università, per il servizio mensa o per la richiesta dell’esenzione del ticket sanitario. Tutto ciò non solo frodando lo Stato, ma togliendo questo beneficio a chi veramente spettava.