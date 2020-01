Controlli sulle piste da sci. Lotta al fuoripista selvaggio

In vacanza in alta Val di Susa, ma con poca sicurezza. Per questo i carabinieri della compagnia di Susa hanno dato origine a numerosi controlli all’interno del comprensorio della Via Lattea. Un giro di vite, quello avvenuto a Sestriere, nei confronti di turisti, sciatori e escursionisti negli impianti sciistici. L’obiettivo dei controlli: scongiurare pericoli di valanghe. Mancanza di dotazione di sicurezza individuale e fuoripista in percorsi vietati sono solo alcune delle infrazioni riscontrate dai carabinieri sciatori della compagnia di Susa nel fine settimana nei confronti di escursionisti e sciatori indisciplinati.

I militari di Susa si sono concentrati per la maggior parte nelle aree più pericolose e battute dagli utenti, al fine di prevenire insidiosi fenomeni di smottamento di valanghe, spesso provocati dagli sciatori indisciplinati, noncuranti dei possibili rischi. Tanto più in considerazione del rischio marcato attivo nei giorni del fine settimana sulle montagne torinesi. Il bilancio dei controlli svolti dalle forze dell’ordine, avvenuti tra il week end e l’epifania, ammonta quindi a ben 31 contravvenzioni in totale.

Oltre all’equipaggiamento individuale fuori norma sono state diverse le infrazioni commesse dagli utenti: molti escursionisti, per guadagnarsi il passaggio, hanno addirittura danneggiato le reti, posizionate per impedire l’accesso dei turisti e degli sciatori ad aree pericolose. A tutti gli sciatori sono state elevate sanzioni amministrative in attuazione alla legge regionale nr. 2 del 2009, che disciplina sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. Le attività dei carabinieri da parte loro sono molteplici: controlli degli sciatori, rilevazione di incidenti sulle piste, controlli nei fuori pista, aiuto e soccorso di persone in difficoltà.