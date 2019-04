Controlli in Val di Susa: tre patenti ritirate, quattro veicoli sequestrati e tre denunce [FOTO]

Fine settimana di lavoro per i carabinieri

Nell’ultimo fine settimana i carabinieri della compagnia di Susa hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio volto a prevenire gli incidenti sulle due strade principali della Valsusa, solitamente percorse da centinaia di motociclisti che si dirigono dalla Bassa Valle verso le località montane.

PATENTI RITIRATE

Nel corso dei controlli sono state ritirate 3 patenti di guida a motociclisti indisciplinati e sequestrati 4 veicoli in via amministrativa per guida senza patente (con patente revocata e mancata copertura assicurativa).

TRE LE DENUNCE

Ancora, i militari dell’Arma hanno anche denunciato un motociclista perché beccato in sella alla sua moto nonostante avesse la patente revocata, e due automobilisti per guida in stato di ebbrezza.

MOTOCICLISTA NEI GUAI

I carabinieri, infine, hanno proceduto anche al ritiro di patente del motociclista coinvolto nell’incidente stradale avvenuto sabato scorso sulla Statale 24, nel comune di Exilles. Dai rilievi effettuati è emerso infatti che lo stesso centauro avrebbe effettuato un sorpasso in prossimità di una curva a scarsa visibilità.