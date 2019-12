Il controllo dei Nervi

L’Ordine degli Architetti di Torino assegna ogni anno alcuni premi divisi in sezioni, una delle quali è “architetture rivelate”. Sottosezione di questa è il “Premio opera secondo ‘900”. Per ora si sono fermati al secolo scorso, ma non disperiamo. Risalendo i tempi ci sono fior di architetti meritevoli. Come negare un “premio secondo ‘800” ad Antonelli per la Mole? O un trofeo “primo ‘700” a Juvarra per Stupinigi? Gli illustri antenati sarebbero felici nell’al di là come lo sarà stato Pierluigi Nervi apprendendo che il suo famoso Palazzo del Lavoro, a Italia ’61, aveva vinto il premio “secondo ‘900” di quest’anno. Purtroppo suo nipote Marco Nervi lo ha rifiutato «con tristezza e rabbia» per le pietose condizioni in cui versa l’edificio. Dove sta la notizia? Nelle pietose condizioni? Macché. In Italia lasciamo andare a ramengo ben di meglio. Nell’Ordine che premia un morto? Neanche. E’ un déja vu: molti premi alla memoria vengono assegnati ad artisti illustri per assorbirne il prestigio. Nel rifiuto? Figuriamoci. Sono stati rifiutati dei Nobel, e non una volta sola. Capito. Era tutto un espediente (premio e rifiuto) per attrarre l’attenzione sul degrado dell’edificio. Ma non c’era bisogno di quello per accorgersene. E poi, dài, l’Italia non aveva neanche i soldi per restaurare il Colosseo (è dovuta intervenire la Tod’s con 25 milioni) figuriamoci per l’inutile scatolone di Nervi! Forse doveva pensarci la società che l’ha comprato 11 anni fa dal Demanio per farne una shopville. Ma nei paraggi ce n’è già un’altra, di shopville, insediata in una vecchia fabbrica e con proprietari potenti… così i permessi non arrivano. Sarà quella la non-notizia?

