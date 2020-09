Contromano in autostrada: il folle viaggio di due turchi

Hanno percorso diverse centinaia di metri contromano, prima di essere intercettati dalla polizia stradale che li ha scortati in sicurezza fuori dalla A5 Torino – Aosta. Un’avventura ai limiti del surreale che è costata a una coppia di coniugi turchi una sanzione di 2mila euro, il fermo dell’auto per tre mesi e l’interdizione alla guida sul territorio italiano da parte della Prefettura.

È accaduto ieri mattina, a Settimo Torinese. Marito e moglie, di 63 e 61 anni, a bordo della loro Volkswagen Passat stavano tornando da una vacanza in Turchia e avevano deciso di utilizzare il traforo del Fréjus per tornare in Francia, dove risiedono. Peccato che in arrivo dalla Torino-Milano, invece di proseguire verso la barriera della Falchera hanno sbagliato direzione immettendosi lungo la bretella che dalla A4 conduce alla Torino-Aosta. Secondo le ricostruzioni l’uomo si è avveduto del suo errore solo dopo essere giunto in prossimità del casello di Settimo e aver notato le indicazioni per “Aosta-Monte Bianco”.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++