Contromano nel vicoletto: la circolazione è paralizzata

I furbetti, o presunti tali, ci sono in tutto il mondo. Anche in questa metropoli del lontano Oriente, dove un autentico “genio” pensa bene di bypassare il traffico dell’ora di punta invadendo la corsia opposta in un vicoletto talmente stretto che a stento riescono a passarci due auto affiancate.

Purtroppo per lui, però, arriva un’autovettura nella direzione opposta. Nella sua corsia non può rientrare perché c’è una lunga fila di vetture bloccate nel traffico e allora al furbetto non resta che andare a marcia indietro per metri, metri, metri e ancora metri. E gli è andata pure bene che non l’hanno beccato i vigili.