Convegni, concerti e presentazioni. Ecco la Settimana della montagna

È iniziata ieri e proseguirà fino a sabato. nel teatro Valdese, la “Settimana della montagna”, organizzata dal Comune, dal Cai Val Germanasca e dalla Pro Loco, con il patrocinio Uncem.

Oggi alle 21 è in programma l’incontro sulla prima traversata scialpinistica delle Alpi portata a termine da Paolo Rabbia. Mercoledì 29 alle 21 la serata è dedicata al tema “Una macchina da scrivere, una fotocamera e una rivista mai dimenticata”. Giorgio Daidola presenta il libro “Ski Spirit, scialpinismo nel mondo”, mentre Roberto Mantovani parla del suo “Forse lassù si sta meglio. Cronache da un mondo sospeso”. Giovedì 30, sempre alle 21, è in programma un incontro dedicato alle fortificazioni alpine, con la presentazione del libro “Dal fondovalle alle più alte Rupi” di Bruno Usseglio, con la partecipazione dell’autore, di Massimo Bosco e Alex Pegoraro. Venerdì 31 è il momento della musica, con il concerto della Badia Corale Val Chisone. Sabato è in programma il convegno “Patrimonio culturale e designazioni Unesco come leve di sviluppo sostenibile locale” a partire dalle 10 al Teatro Valdese. «Sono molto orgoglioso di aver potuto organizzare tutti questi eventi – spiega il sindaco di Pomaretto, Danilo Breusa – assieme a tante associazioni del territorio. La montagna deve essere protagonista in primo luogo con uno scatto in avanti culturale delle nostre comunità. Questo è il nostro grande impegno, strategico. Invito tutti a partecipare agli eventi».