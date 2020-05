Convertire le aree edificabili in agricole: «Ecco il piano per una città più verde»

Progettualità “green”, con la riconversione di aree edificabili in agricole nella zona precollinare della città e lungo le sponde dei fiumi. Di fatto, si tratta di una sorta di variante urbanistica che consente ai proprietari di vendere i terreni che l’attuale piano regolatore (fermo dal 2000) considera edificabili al Comune, che le destinerà a verde pubblico. Il bando, della durata di 90 giorni, verrà pubblicato a fine maggio. «Dopo aver già messo in sicurezza la collina bloccando il cemento in 114mila metri quadrati, in favore di terreno dedicato al verde, abbiamo approvato una delibera che mette al centro ancora una volta il paesaggio coniugando l’interesse pubblico con quello privato – spiega il sindaco Paolo Montagna -. L’obiettivo è una città più verde e sicura, nella piena salvaguardia dei diritti e degli interessi di tutti».

