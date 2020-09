Coppa Italia 2020/21, sorteggiato il tabellone: le possibili rivali di Juve e Torino

Granata in campo nel terzo turno eliminatorio, bianconeri di scena agli ottavi

Si è svolto oggi il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2020/2021. Il Torino scenderà in campo nel terzo turno eliminatorio affrontando la vincente di Lecce-Feralpi Salò/Pineto, mentre la Juventus esordirà nella competizione agli ottavi, probabilmente (a meno di sorprese) contro Genoa o Sampdoria. Juve e Torino potrebbero sfidarsi in semifinale.