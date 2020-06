Coppa Italia al Napoli, la lotteria dei rigori “tradisce” la Juve

Coppa Italia al Napoli, Juve ko, “tradita” dalla lottera dei rigori. Questo il verdetto della finale disputata allo stadio Olimpico di Roma, per la prima volta e senza pubblico nell’atto conclusivo della seconda competizione nazionale, in virtù delle rigide norme anti-coronavirus adottate per garantire il distanziamento sociale.

COPPA ITALIA AI PARTENOPEI

I partenopei, dunque, si aggiudicano la Coppa Italia (la sesta della loro storia) superando 4-2 ai rigori la squadra di Sarri dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. Al di là dell’epilogo dal dischetto (non ci sono stati i supplementari ma si è passati direttamente ai penalty) occorre dire che la vittoria è stata tutto sommata meritata per gli azzurri, che hanno sì sofferto in avvio ma poi hanno anche centrato due pali.

MERET “STOPPA” RONALDO

Meglio la Juventus, come detto, all’inizio del match quando ha avuto forse la più limpida delle occasioni: Callejon ha perso malamente palla con un retropassaggio difensivo sballato, Dybala ne ha approfittato, ha rubato la sfera scaricandola sull’accorrente Ronaldo il quale ha concluso di destro da ottima posizione ma Meret ha respinto.

BUFFON SALVA DUE VOLTE I SUOI

Ancora il portiere del Napoli si è superato al 20′ in tuffo sulla conclusione di Bentancur. Da quel momento in poi i partenopei hanno iniziato a salire in cattedra prendendo a poco a poco coraggio. Il palo colpito da Insigne (su calcio di punizione al 24′) è stata la riprova della riscossa degli azzurri, protagonisti nel finale del primo tempo: al 41′ infatti, ha dovuto pensarci Buffon a salvare i suoi deviando d’istinto il bel destro di Demme e poi ripetendosi, poco dopo, deviando in corner una nuova conclusione (dalla distanza) di Insigne.

LA JUVE SI SPEGNE NEL FINALE

Nel secondo tempo, le squadre si sono affrontate, per lunghi tratti, sul segno dell’equilibrio. Nel Napoli si è rivisto Milik che ha preso il posto di Mertens. Nella Juve sono entrati Danilo e Bernardeschi. Il match si è avviato lentamente sul risultato di parità anche se nel finale i bianconeri si sono un po’ spenti e il Napoli ha “rischiato” di sfangarla in extremis.

ELMAS A COLPO SICURO: PALO

Su calcio d’angolo di Insigne Buffon ha prima respinto il colpo di testa ravvicinato di Maksimovic, poi si è addirittura superato riuscendo a respingere sul palo la ribattuta a colpo sicuro di Elmas da pochi passi. Il risultato non è più cambiato: 0-0 e direttamente ai calci di rigore.

DYBALA E DANILO, ERRORI FATALI

Ha iniziato la Juve con Dybala che però si è fatto annullare la conclusione da Meret, poi è stato Danilo a calciare alto in malo modo (lunga l’attesa del brasiliano prima della trasformazione del penalty). I partenopei, invece, non hanno sbagliato un colpo. E’ finita 4-2 per i ragazzi di Gattuso (di Bonucci e Ramsey le due trasformazioni bianconere).

PRIMO SUCCESSO PER GATTUSO

Per il Napoli è festa nel deserto dell’Olimpico con l’altoparlante dello stadio che diffonde le note di ‘o surdato nnammurato. Per il tecnico di Corigliano Calabro si tratta del primo successo in carriera da allenatore.

Il tabellino

Napoli-Juventus 4-2 (d. c. r.)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (dal 35′ st Hysaj), Fabian Ruiz (dal 35′ st Allan), Demme, Zielinski (dal 43′ st Elmas), Callejon (dal 21′ st Politano), Mertens (dal 21′ st Milik), Insigne. A disp. Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Ghoulam, Younes, Manolas. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado (dal 40′ st Ramsey), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (dal 29′ st Bernardeschi), Matuidi; Douglas Costa (dal 20′ st Danilo), Dybala, Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Rabiot, Olivieri, Muratore, Vrioni, Zanimacchia. All. Sarri.

ARBITRO: Doveri (di Roma).

SEQUENZA PENALTY: Dybala parato, Insigne gol, Danilo alto, Politano gol, Bonucci gol, Maksimovic gol, Ramsey gol, Milik gol.

NOTE: Ammoniti: Mario Rui (N), Bonucci e Dybala (J). Corner: 5-5. Recupero: 1′ pt, 3′ st. Serata serena, manto di gioco in ottime condizioni.