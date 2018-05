Coppa Italia, apoteosi Juventus: 4-0 al Milan

Dopo un primo tempo equilibrato, i bianconeri dilagano nella ripresa: doppietta di Benatia, in gol anche Douglas Costa, autorete per Kalinic

Sarà ancora una volta doppietta, scudetto e Coppa Italia. Per il primo bisognerà attendere domenica sera, quando con tutta probabilità diventerà ufficiale visto il +6 sul Napoli e l’ampio vantaggio nella differenza reti a due turni dal termine. La quarta coppa tricolore di fila, invece, diventa realtà per la Juventus nello stesso scenario, l’Olimpico. Quattro coppe, come quattro – a zero – sono i gol rifilati al Milan nel corso di un secondo tempo da sogno per i bianconeri, da incubo per i rossoneri e in particolare per Donnarumma.

IL PRIMO TEMPO

Allegri si concede il lusso di rinunciare a Higuain, schierando Mandzukic nel tridente con Douglas Costa e Dybala. In difesa spazio a Benatia e Barzagli, con Cuadrado e Asamoah terzini. Il centrocampo è quello consueto delle partite importanti: Khedira, Pjanic, Matuidi. Anche il Milan gioca col 4-3-3, con Cutrone vertice avanzato e Suso e Calhanoglu a supporto. La partita è piacevole, equilibrata, con le due squadre che si temono e si rispettano. Attenti i due portieri, Buffon da una parte e Donnarumma dall’altra. L’estremo difensore del Milan si addormenterà nella ripresa.

LA RIPRESA

All’11’, infatti, l’equilibrio si spezza. Dopo una prodezza proprio di Donnarumma su tiro di Dybala, Benatia anticipa tutti sugli sviluppi del corner seguente a porta in vantaggio la Juve. Cinque minuti dopo arriva il raddoppio: conclusione dal limite di Douglas Costa, Donnarumma se la fa scappare dalle mani ed è 2-0. Non è finita, perché al 19′ un altro errore del portiere spiana la strada a Benatia verso la doppietta personale. Al 30′ arriva anche la quarta rete, con Kalinic che infila di testa alle spalle di Donnarumma ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Vince la Juventus. Almeno in Italia, per ora, il dominio bianconero è assoluto.

JUVENTUS-MILAN 4-0 TABELLINO

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic (42′ st Marchisio), Matuidi; Douglas Costa (28′ st Bernardeschi), Mandzukic, Dybala (38′ st Higuain). A disp. Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Lichtsteiner, Rugani, Howedes, Alex Sandro, Bentancur, Sturaro. All. Allegri

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli (35′ st Montolivo), Bonaventura; Suso (23′ st Borini), Cutrone (17′ st Kalinic), Calhanoglu. A disp. Storari, A. Donnarumma, Mauri, Silva, Zapata, Abate, Biglia, Musacchio, Antonelli. All. Gattuso

Arbitro: Damato di Barletta

Reti: 11′ st e 19′ st Benatia, 16′ st Douglas Costa, 30′ st aut. Kalinic

Note: ammoniti Douglas Costa, Calabria.