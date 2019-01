Coppa Italia, Bernardeschi e Kean stendono il Bologna: Juve ai quarti

La Juventus non stecca mai: supera il Bologna al Dall’Ara (0-2) e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Ai bianconeri, con Cristiano Ronaldo inizialmente in panchina, bastano 9’ per passare in vantaggio: Bernardeschi approfitta di un’uscita sbagliata di Da Costa che frana su Calabresi e insacca a porta vuota. Il raddoppio a inizio ripresa con un tocco sotto misura del giovanissimo talento Kean.

La squadra di Allegri incontrerà la vincente di Cagliari-Atalanta.

IL TABELLINO DI BOLOGNA-JUVENTUS 0-2:

BOLOGNA: Da Costa; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello (70′ Orsolini), Svanberg (62′ Donsah), Pulgar, Soriano, Dijks; Destro (77′ Palacio), Sansone. A disp. Corbo, De Maio, Falcinelli, Gonzalez, Krejci, Mbaye, Okwonkwo, Pirana, Skorupski. All.: Inzaghi

JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (80′ Alex Sandro); Emre Can, Pjanic, Khedira; Bernardeschi, Kean (62′ Ronaldo), Douglas Costa (76′ Dybala). A disp. Perin, Pinsoglio, Benatia, Rugani, Matuidi, Bentancur. All.: Allegri.

ARBITRO: La Penna di Roma

Ammoniti Bernardeschi (J), De Sciglio (J), Emre Can (J), Soriano (B)

Reti: 9′ Bernardeschi (J), 49′ Kean (J)