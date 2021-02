COPPA ITALIA. Colpo Juve a San Siro: 2-1 all’Inter, l’andata va ai bianconeri

L’andata della semifinale di Coppa Italia va alla Juventus: i bianconeri battono 2-1 l’Inter a San Siro e conquistano un successo importante in trasferta in vista della partita di ritorno.

Ad aprire le marcature sono in realtà i nerazzurri: dopo 9′ Barella serve Lautaro Martinez che batte Buffon e porta in vantaggio i suoi. Al 25′ l’episodio che cambia il match: Young trattiene Cuadrado in area, l’arbitro controlla il VAR ed assegna il calcio di rigore ai bianconeri. Dal dischetto Ronaldo non sbaglia: tiro centrale e 1-1 al 26′.

Passano dieci minuti ed è ancora CR7 ad andare in gol: Bastoni e Handanovic non si intendono su un retropassaggio, il portoghese sfrutta il gravissimo errore e mette il pallone in rete per il 2-1. Nella ripresa prima Demiral, poi Buffon negano il pari all’Inter: finisce così, con la vittoria degli uomini di Pirlo. Tra una settimana il ritorno all’Allianz Stadium, dove Inter e Juve si giocheranno un posto in finale di Coppa Italia.