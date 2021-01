Coppa Italia, è di nuovo Milan-Toro. Giampaolo: “Competizione che va onorata”

E’ ancora Milan-Torino: domani alle 20.45 i granata scendono in campo per il “secondo round” contro i rossoneri dopo il ko di sabato in campionato. Sfida di Coppa Italia, questa volta, a San Siro: sarà dentro-fuori, chi perde dovrà già salutare la competizione.

GIAMPAOLO: “ABBIAMO ANALIZZATO LA SCONFITTA DI SABATO”

Marco Giampaolo è intervenuto in giornata a Torino Channel alla vigilia del match di Coppa: “Abbiamo analizzato il match di sabato contro di loro, abbiamo i riferimenti e vogliamo fare meglio. Questa è una competizione importante che va rispettata, la squadra saprà essere competitiva”.

TORO, SARA’ TURNOVER

Tutti a disposizione i giocatori granata in vista di domani, compreso Baselli, che torna dopo uno stop lungo quasi un anno. Restano ugualmente i dubbi di formazione: Giampaolo ha confermato un turnover, visto anche l’impegno fondamentale di sabato in Serie A contro lo Spezia. “Si tratta della quarta partita in pochi giorni, qualche cambiamento ci sarà – ha dichiarato il tecnico -. I ragazzi hanno bisogno di recuperare le forze anche in vista dei prossimi impegni. Belotti? Vedremo domani, potrebbe riposare”.

MILAN, ANCORA TANTE ASSENZE

Ancora tanti indisponibili, invece, nelle fila del Milan: Stefano Pioli dovrà fare a meno di Bennacer, Gabbia e Saelemaekers (infortunati), Rebic e Krunic (positivi al Covid). Da valutare le condizioni di Tonali e Diaz, usciti malconci dal campo durante l’incontro di sabato. Ibrahimovic e Calhanoglu sono recuperati, ma difficilmente scenderanno in campo per evitare affaticamenti in vista del campionato.