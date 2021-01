Coppa Italia, tutto facile per la Juve: Spal battuta, sarà semifinale con l’Inter

Tutto facile per la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia: i bianconeri liquidano la Spal con il risultato di 4-0 e volano in semifinale, dove troveranno l’Inter.

Per gli uomini di Pirlo il match è tutto in discesa già dai primi minuti: al 16′ Rabiot viene steso in area, il VAR assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Morata non sbaglia: è 1-0 per la Juve. Il raddoppio arriva al 33′: primo gol in maglia bianconera per Frabotta, che fa 2-0. A chiudere il match, poi, saranno Kulusevski al 78′ su assist di Chiesa e lo stesso ex Fiorentina, che troverà la gioia personale al 94′ con la rete del definitivo 4-0.

La Juve accede quindi alle semifinali di Coppa: troverà l’Inter di Antonio Conte, ieri vincente nel derby contro il Milan. Dall’altra parte del tabellone già qualificata l’Atalanta, che ha battuto 3-2 la Lazio: gli uomini di Gasperini sfideranno il Napoli o lo Spezia.