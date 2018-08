Coppa Italia, il Torino in campo col lutto al braccio per ricordare Giagnoni

I granata giocheranno domenica contro il Cosenza: sarà osservato un minuto di silenzio in memoria dell'allenatore col colbacco scomparso all'età di 85

Domenica sera, in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Cosenza, il Torino scenderà in campo col lutto al braccio per ricordare Gustavo Giagnoni, l’allenatore ‘col colbacco’ scomparso ieri all’età di 85 anni.

Inoltre, prima del fischio d’inizio della partita, sarà osservato un minuto di silenzio. Giagnoni ha allenato il Toro dal 1971 al 1974, sfiorando lo scudetto nel 1971-72, quando la squadra granata arrivò – tra le polemiche – a un solo punto dalla Juventus.

Domani (venerdì 10 agosto) sarà allestita la camera ardente a Letava (Mantova); sabato, alle 10, il funerale presso il Duomo di Mantova