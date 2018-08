Coppa Italia, Mazzarri prepara la sfida al Cosenza: “Conta solo vincere”

Il ct dei granata mette in guardia i suoi: "Verifica importantissima". Poi ricorda Giagnoni: "Era un grande uomo"

Il tecnico suona la carica per la partita di domani (ore 20.45, in diretta su Rai Sport + HD)

Walter Mazzarri suona la carica alla vigilia della sfida valida per il terzo turno di Coppa Italia contro il Cosenza. Il tecnico dei granata ha parlato ai microfoni di Torino Channel in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione: “Domani conta passare il turno. In ogni partita dobbiamo dare il massimo e anche domani dovremo pensare solamente a questo. I ragazzi si sono comportati benissimo e la sfida di domani sarà una verifica importantissima“.

IL RICORDO DI GIAGNONI: “MI HA AIUTATO A CRESCERE”

Il tecnico toscano si è soffermato anche sulla recente scomparsa di Gustavo Giagnoni, storico tecnico granata, che Mazzarri conobbe ai tempi del Cagliari. “Era un grande uomo. Ho avuto la fortuna di incontrarlo quando ero all’inizio della mia carriera e mi vengono i brividi a pensare a quei momenti. È un uomo che mi ha aiutato a crescere nella carriera tanto quanto nella vita”, ha aggiunto il tecnico granata.