Nuovo clamoroso cambio di rotta per Juve-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia: la partita di mercoledì sera, inizialmente aperta ai tifosi non residenti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, potrebbe giocarsi a porte chiuse.

L’ipotesi è tornata prepotentemente sulla scena nelle ultime ore. Entro stasera è prevista la decisione di Alberto Cirio e della Regione Piemonte.