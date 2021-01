Coppa Italia, Pirlo: “La Juve vuole arrivare fino in fondo”

Il calendario non concede pause. Si torna di nuovo in campo, questa volta per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Juventus ospita il Genoa (domani, mercoledì 13 gennaio, ore 20:45) in un match da dentro o fuori. Il 2021 sta certamente sorridendo ad Andrea Pirlo, che non ha alcuna intenzione di mollare la presa.

“Quando la competizione entra nel vivo piace a tutti giocarla e per arrivare in fondo bisogna vincere la partita di domani sera” ha dichiarato ai microfoni di Juventus TV.

Avversario da non sottovalutare, il Grifone. “ Rispetto a quando l’abbiamo affrontato in campionato, il Genoa è cambiato nell’aggressività. Hanno alzato il baricentro, hanno molta energia, quindi sarà una partita combattuta e difficile da giocare. Nel complesso credo sarà un match simile a quello di Marassi, verranno per difendersi bene e per cercare di ripartire in contropiede. L’abbiamo studiato in questi giorni e l’abbiamo preparata al meglio” si legge sul sito del club bianconero.