Coppa Italia. Poche emozioni, Juve-Milan finisce 0-0: bianconeri in finale

La Juventus è la prima finalista dell’edizione 2019-20 della Coppa Italia. La prima partita ufficiale post emergenza Coronavirus si è conclusa, infatti, in parità senza reti: 0-0 in uno Stadium deserto. I bianconeri si qualificano alla finale di mercoledì in virtù dell’1-1 di oltre tre mesi fa a San Siro.

RONALDO SBAGLIA DAL DISCHETTO, REBIC SI FA ESPELLERE

Poche le emozioni, tutte concentrate nel primo tempo. Douglas Costa sfiora il gol dopo appena 2′, poi l’episodio che cambia la partita. Carambola in area, Conti tocca il pallone con il gomito: per Orsato è calcio di rigore. Dal dischetto Ronaldo prende il palo, ma subito dopo, sul prosieguo dell’azione, Rebic entra a gamba alta su Danilo: per lui rosso diretto, e Milan in dieci.

POCHE EMOZIONI NEL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo non riserva colpi di scena. Sarri e Pioli tentano di animare il match con una serie di cambi, ma i due portieri non sono chiamati a interventi decisivi. Finisce, quindi, 0-0: la Juventus vola in finale in attesa di Napoli-Inter, in programma domani sera.

IL TABELLINO: JUVENTUS-MILAN 0-0 (AND. 1-1)

Juventus: Buffon; Danilo (85′ Cuadrado), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (62′ Khedira), Matuidi (62′ Rabiot); Douglas Costa (62′ Bernardeschi), Dybala, Cristiano Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Muratore, Olivieri, Vrioni, Zamacchia. All. Sarri.

Milan: Donnarumma; Conti (87′ Saelamaekers), Kjaer, Romagnoli, Calabria (87′ Laxalt); Kessie (82′ Krunic), Bennacer; Paquetà (82′ Colombo), Calhanoglu, Bonaventura (52′ Leao); Rebic. A disp. Begovic, Donnarumma A., Gabbia, Duarte, Biglia, Brescianini, Olzer. All. Pioli.

Arbitro: Orsato.

Note: Cristiano Ronaldo (J) sbaglia rigore al 16′

Ammoniti: Conti; Pjanic, Khedira. Espulsi: Rebic