Coppa Italia, Sarri: “La cena con Agnelli? Programmata”

La Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali della Juventus. Ancor più se arriva a ridosso di una sconfitta pesante in campionato, la seconda di fila in trasferta. Domani (giovedì 13 febbraio, ore 20:45) i bianconeri saranno di scena a San Siro per la gara d’andata delle semifinali contro il Milan. Maurizio Sarri analizza il match e il momento che sta vivendo la Vecchia Signora nella conferenza stampa della vigilia.

LE DICHIARAZIONE DI SARRI (dal profilo Twitter della Juve):

SUL CONFRONTO A CENA CON AGNELLI E PARATICI:

“Il Presidente lo vedo spesso e ogni tanto andiamo a cena insieme. Era tutto già programmato”.

PANCHINA A RISCHIO?

“E’ normale che il mio lavoro sia sempre sotto esame. Siamo a febbraio in piena lotta in ogni competizione: in linea con gli obiettivi iniziali. E’ chiaro che arriviamo da una brutta partita, ma con ripercussioni esterne più che interne”.

SUL MILAN

“Il Milan è migliorato molto nell’ultimo periodo. Viene da un derby ben giocato. Sarà una partita complicata”.

SULLA SQUADRA

“Questa squadra si allena bene, con intensità e applicazione. Lo standard degli allenamenti è elevatissimo: la disponibilità del gruppo è totale. Qui alla Juve si lavora molto bene: per strutture, rapporti interpersonali, ambiente. E’ una rosa ampia che porta ad avere più moduli e a scegliere in base alle esigenze”.

SUL MOMENTO DI PJANIC

“Pjanic ha fatto un inizio di stagione straordinario e sono convinto tornerà ad essere determinante”.

SU CRISTIANO RONALDO

“Mi ha detto che sta bene in questo momento. Con lui valuteremo partita per partita”.

SUL RECUPERO DI CHIELLINI

“La strada per il recupero di Chiellini sembra buona. Ha bisogno di altri test progressivi come quello di stamattina”.

SU RAMSEY

“Ramsey è in crescita sia come condizione che convinzione. Non era facile adattarsi per lui, venendo dalla Premier e da un brutto infortunio”.