Coppa Italia, Toro gelato nel finale da una doppietta di Chiesa: passa la Fiorentina

Il Torino saluta la Coppa Italia dopo un ottavo di finale combattutissimo. L’ha spuntata la Fiorentina di Pioli, grazie ad una doppietta in extremis di Federico Chiesa, che ha gelato l’Olimpico all’87’ e al 94′. I viola sfideranno una tra Roma e Virtus Entella nei quarti del torneo.

IL MATCH

Il primo tempo del match è stato molto bloccato, con le due squadre che si sono studiate senza creare grossi pericoli. Ha tenuto più il pallino del gioco la Fiorentina che ha tirato anche verso la porta senza però particolari problemi per Sirigu. Al 23′ un episodio in area di rigore che ha fatto discutere: un tiro al volo di Chiesa ribattuto con il braccio da Ola Aina. Dopo la revisione al VAR, l’arbitro Abisso ha ritenuto che la mano del giocatore granata fosse attaccata al corpo, senza assegnare quindi il rigore. La prima frazione si è chiusa quindi sullo 0-0.

Il secondo tempo ha visto il Torino scendere in campo con gran determinazione: i padroni di casa hanno assediato l’area degli ospiti, creando anche una serie di ottime occasioni con Iago Falque, il più coinvolto in attacco. A dieci minuti dalla fine poi viene annullato un gol al Toro per fuorigioco di De Silvestri dopo un check VAR durato oltre 4 minuti. E dal possibile 1-0 si è passati all’improvviso 0-2 viola: all’87’ decisiva una discesa di Simeone, entrato nel corso del secondo tempo, che arriva fino in fondo calciando addosso a Sirigu; sulla ribattuta Chiesa ha poi ribadito in rete, portando avanti i toscani. Sull’affondo finale poi dei granata il contropiede decisivo, che ha portato allo 0-2, con il figlio d’arte che batte Lyanco in velocità e d’esterno destro supera il portiere per la doppietta personale che vale la qualificazione ai quarti.

IL TABELLINO

Reti: st 42′ e 49′ Chiesa.

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou (27′ st Lyanco), Djidji; De Silvestri, Baselli (33′ st Lukic), Rincon, Meite, Aina (44′ st Berenguer); Falque, Belotti. A disp. Ichazo, Rosati, Ansaldi, Damascan, Edera, Parigini, Bremer. All. Mazzarri.

Fiorentina: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi (43′ st Dabo); Mirallas (7′ st Gerson), Muriel (19′ st Simeone), Chiesa. A disp. Brancolini, Dragowski, Laurini, Ceccherini, Norgaard, Eysseric, Pjaca, Hancko, Thereau. All. Pioli.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Note: ammoniti Milenkovic, Benassi, Veretout, Pezzella (F), Aina (T).