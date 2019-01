Coppa Italia, il tweet di Allegri: “Bravi ragazzi, era difficile ritrovare ritmo”

L'allenatore dei bianconeri contento per il passaggio del turno. E CR7: "Il 2019 iniziato con il piede giusto"

“Tornare al ritmo partita è sempre difficile: le partite secche aiutano a tenere alta la concentrazione”. Così Massimiliano Allegri, sui social, dopo il 2-0 sul Bologna che ha qualificato la Juventus ai quarti della Coppa Italia.

Tornare al ritmo partita è sempre difficile: le partite secche aiutano a tenere alta la concentrazione! Bravi i ragazzi per il passaggio del turno! — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 12 gennaio 2019

MERCOLEDI’ LA SUPERCOPPA

“Bravi i ragazzi per il passaggio di turno”, aggiunge il tecnico bianconero nel consueto tweet post-partita. Mercoledì la Juventus contenderà al Milan la Supercoppa, gara in programma a Gedda, in Arabia Saudita.

CR7: “IL 2019 INIZIA CON IL PIEDE GIUSTO”

“Abbiamo iniziato il 2019 con il piede giusto”. Soltanto una spezzone di partita, e nessun gol, ma tanta soddisfazione nelle parole di Cristiano Ronaldo. “Avanti cosi’ verso il prossimo obiettivo”, aggiunge sui social l’attaccante portoghese.