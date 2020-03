Coppa Italia, verso Juve-Milan: Sarri col dubbio Cristiano Ronaldo

CR7 è volato in Portogallo per stare accanto alla madre colpita da un ictus. L'allenatore bianconero: "La sua eventuale assenza cambia i piani tattici perché non ha sostituti nel mondo"

La Juventus si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia. Domani sera (mercoledì 4 marzo, ore 20:45) allo Stadium arriva il Milan per la semifinale di ritorno che vede favoriti i bianconeri dopo l’1-1 dell’andata. Potrebbe non esserci Cristiano Ronaldo, volato in Portogallo per assistere la madre colpita da un ictus.

“Sta vivendo un problema strettamente personale e la sua disponibilità domani dipende da questo” ha detto Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia. “E’ palese che la sua eventuale assenza possa cambiare i piani tattici: lui non ha sostituti nel mondo”.

LE DICHIARAZIONI DI SARRI (dal profilo Twitter della Juve):

SULLE CONDIZIONI DELLA SQUADRA

“La partita di domani vale l’accesso alla Finale. Non abbiamo grandi problematiche ma solo piccoli acciacchi. Chiellini ha fatto lavoro personalizzato per un affaticamento, mentre Buffon oggi si è allenato. Khedira sta progredendo, se sarà in campo succederà per uno spezzone di partita. Anche per Douglas Costa potrebbe esserci uno spezzone di partita, sta migliorando nella condizione. Chi mancherà al Milan? Non ci interessa, è una squadra che è cresciuta”.

TESTA AL MATCH

“Domani dobbiamo pensare che l’accesso alla Finale è in bilico, altrimenti avremo problemi.

SCONFITTA IN CHAMPIONS

“Ho rivisto Lione-Juve: il primo tempo è stato di scarso livello, nella ripresa non abbiamo trasformato la supremazia in occasioni da gol. Dobbiamo muovere la palla molto più velocemente, ci stiamo lavorando e dobbiamo insistere con convinzione”.

SUL MILAN

“Il Milan è una squadra compatta, disposta al sacrificio e all’aiuto reciproco: non è una squadra semplice da affrontare. Da noi tutti si aspettano risultati, abbiamo la possibilità di fare meglio”.