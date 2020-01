Coppa Italia, verso Juve-Udinese. Sarri: “Vogliamo arrivare fino in fondo”

La Juve torna in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Domani (mercoledì 15 gennaio, ore 20:45) allo Stadium arriva l’Udinese in un match a gara unica che vale l’accesso ai quarti di finale. Nella conferenza stampa della vigilia Maurizio Sarri ha messo le cose in chiaro: “Vogliamo arrivare fino in fondo”.

Ecco le dichiarazioni di Sarri tratte dal profilo Twitter della Juventus:

SU DE LIGT E RUGANI

“De Ligt è in grandissima ripresa e la partita di Roma l’ha confermato. Rugani per noi è un giocatore importante, e lo prendiamo in grande considerazione”.

OBIETTIVO COPPA ITALIA

“Veniamo da una partita, 3 giorni fa, in cui abbiamo speso tante energie nervose e mentali. Il nostro obiettivo è di arrivare fino in fondo in Coppa Italia perciò troveremo le motivazioni giuste per ricaricare le batterie”.

SULLO STATO DI FORMA DEGLI ATTACCANTI

“I tre attaccanti sono tutti in buone condizioni. Cristiano Ronaldo sta bene ed è in un momento straordinario. Voglio parlare con lui domani per capire se schierarlo o meno. Con Dybala parlo tutti i giorni, anche perché mi sta simpatico. Ci ho parlato anche oggi per capire come sta. Noi abbiamo la fortuna di avere tanti attaccanti forti e questa per noi è una risorsa”.

SU PJACA

“E’ un giocatore straordinario che è stato molto sfortunato. Se si apre uno spiraglio per lui sono più che contento”.

TOCCA A GIGI

“Penso che Buffon giocherà: per noi è una risorsa fondamentale, dentro e fuori dal campo. La valutazione finale sugli altri che scenderanno in campo la farò domani mattina”.

SULL’INFORTUNIO DI DEMIRAL

“Dispiace tantissimo per Demiral. In un momento così speciale, dopo essere cresciuto tantissimo, dimostrando di essere un giocatore da Juve, e dopo aver segnato il primo gol”.