Coppia dorme dentro un orto: «Rischiamo di perdere tutto»

Da più di un mese dormono in una tenda da campeggio, dentro un orto prestato da un amico in via dei Mughetti, alle Vallette. Ma per Pino e Rosanna la situazione potrebbe solo peggiorare. Nonostante la denuncia di Cronacaqui la coppia continua a essere in cerca di un lavoro. O di una sistemazione più pratica rispetto alla scomodità di una tenda. «Non possiamo vivere qui in eterno – racconta Pino – e questo per tanti motivi. Quando fa caldo la tenda diventa un forno ma tra qualche mese, quando farà freddo, avremo il problema opposto. Inoltre la persona che ci ha fatto questo favore non può attendere in eterno, ha bisogno del suo orto».

Pino e Rosanna, che oggi sono in compagnia della loro dolce cagnolina Texa, hanno perso tutto: prima la casa, poi il lavoro. Ma il quartiere continua a lavorare per loro. In tanti hanno portato qualcosa da mangiare e dei soldi. «Anche se noi – ricorda Pino – non vogliamo aiuti economici ma solo cercare di uscire da questo incubo». Per ricostruirsi un futuro che oggi sembra denso di nubi. Pino, in passato, lavorava per una ditta locale ed è prontissimo a ricominciare. Ma qualcuno deve offrirgli una seconda possibilità. Pino, inoltre, ha più di trent’anni di esperienza nell’edilizia, nella decorazione e nella carpenteria «Lavorando saltuariamente – conclude l’uomo – non ho più avuto la possibilità di pagare affitto e bollette».

La coppia, se qualcuno non interverrà, rischierà di perdere anche quel piccolo orto del quartiere. Con il rischio di finire in mezzo a una strada o peggio sotto un ponte. Chi volesse aiutare Pino e Rosanna può chiamare direttamente al numero di telefono 392.4696049. O, in alternativa, rivolgersi alla “Forneria del Borgo” di viale dei Mughetti 1.