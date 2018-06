Coppia in tenda con un cane: «E ora sogniamo un camper»

E’ bastato l’appello lanciato dal nostro giornale e in pochi giorni un anonimo benefattore ha donato una tenda nuova di zecca a Marco, 43 anni, e Angela, 44 anni, la coppia che ha trovato asilo in piazza Montale, nel cuore del quartiere Vallette. Un bel regalo, in attesa che la loro situazione possa davvero cambiare. «Vorremmo abbandonare questa vita – racconta la coppia – perchè vivere in tenda, specie con questo caldo, è davvero molto complicato». Molti lettori hanno accolto l’appello, portando cibo o altri generi di prima necessità. Compresa una tenda nuova. «L’altra – rincara Marco – la usa Cloe, il nostro cane. Siamo molto affezionati e non vogliamo mai lasciarla sola».

Ma tra gli uffici postali e il mercatino rionale la speranza è quella di lasciare la strada, per sempre. Angela è riuscita a trovare qualche lavoretto e nell’attesa i due hanno presentato anche la domanda per accedere ad una casa popolare. Anche Marco, dopo il nostro ultimo appello lanciato su queste colonne, ha trovato qualche anima pia pronta a dargli qualche ora di lavoro. E lui, ex operaio e lavapiatti, ne ha approfittato mettendosi in tasca qualche euro. Ma l’invalidità rimane un problema, così come la mancanza di un vero tetto e di uno stipendio.

In loro aiuto anche la consigliera del Pd della circoscrizione Cinque, Mary Gagliardi, che ha diffuso un video via social. «La domanda per la casa popolare – racconta l’uomo – è in fase avanzata ma nel frattempo siamo costretti a rimanere qui. Senza sapere cosa ne sarà di noi un domani».

Chi volesse donare un camper o una roulotte a Marco e Angela può chiamare ogni giorno al numero di telefono 324.8709086 o, in alternativa, recarsi direttamente dalla coppia in piazza Montale.