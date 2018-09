Coppia in tenda con un cane. «Una colletta per il camper»

Da tre mesi vivono dentro una tenda, regalata da un amico. Ma per Marco, 43 anni, e Angela, 44 anni, la coppia che ha trovato asilo in piazza Montale, nel cuore del quartiere Vallette, si avvicina l’incubo inverno. Il freddo, infatti, è alle porte e il sogno rimane quello di ottenere un camper. Nell’attesa di una casa popolare – i due hanno presentato la domanda – la coppia ha deciso di lanciare un appello ai residenti. «Abbiamo bisogno di dormire al caldo – raccontano -. Il nostro primo pensiero, ora, è avere un tetto sicuro. Ma se qualcuno vuole donarci anche del cibo o altri aiuti è ben accetto».

In loro aiuto è arrivata anche la consigliera comunale del Gruppo Misto di Minoranza, Deborah Montalbano, che su Facebook ha lanciato un caldo appello a tutti i residenti delle Vallette. «Purtroppo Angela e Marco continuano a vivere dentro una tenda – racconta Montalbano -. Considerando le non risposte arrivate dal Comune e le condizioni di salute, patologiche e di invalidità, di Marco chiediamo ai cittadini di mettersi una grande mano sulla coscienza». Marco, dopo il nostro ultimo appello lanciato su queste colonne, ha trovato qualche anima pia pronta a dargli qualche ora di lavoro. E lui, ex operaio e lavapiatti, ne ha approfittato mettendosi in tasca qualche euro. Ma l’invalidità rimane un problema, così come la mancanza di un vero tetto e di uno stipendio.

«Siamo noi semplici cittadini a doverci attivare – prosegue Montalbano -. Abbiamo bisogno di un riparo invernale per questa coppia, che sia una ospitalità oppure un’altra roulotte da mettere a disposizione della coppia». Chi volesse donare un camper a Marco e Angela può chiamare ogni giorno al numero di telefono 324.8709086 o, in alternativa, recarsi direttamente da loro in piazza Montale.