Il coraggio di ripartire per 65 spettatori

Una storia di ciclismo, l’omaggio a Rodari, la comicità al femminile e una stand up comedy: il Teatro Gobetti di San Mauro torna ad accogliere il pubblico, al momento limitato a 65 persone – per rispettare la distanza di un metro dato che la capienza totale del Gobetti è di 200 persone – per le restrizioni anticovid, con un cartellone programmato fino a fine anno, in linea con ciò che accade anche per gli altri teatri del territorio. «In attesa di nuove disposizioni – afferma il direttore artistico Stefano Mascagni – abbiamo preferito lanciare una prima parte di stagione dando spazio a quattro progetti teatrali di grande qualità che vedono coinvolti giovani attori e attrici di talento». Si parte sabato prossimo con “La maglia nera. Malabrocca al Giro d’Italia”. Di Luigi Malabrocca, un piccolo campione che, non potendo competere con i grandi del suo tempo, Coppi e Bartali, decide di essere l’ultimo, parla Alberto Barbi. A questo racconto poetico e divertente seguirà il 23 ottobre “Un filo anni luna” di e con Roberta Belforte e con Alex Magno. Lo spettacolo, presentato in prima nazionale, rende omaggio a Gianni Rodari nel centenario della nascita.

