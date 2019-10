Corallo, lapislazzuli e perle spacciati per veri, ma in realtà erano falsi: sequestrati 100mila preziosi “patacca”

Patacche spacciate per pietre preziose. Oltre 100 mila monili, fatti passare per coralli, lapislazzuli, perle marine e madreperla (con tanto di etichetta!), ma in realtà, rigorosamente falsi, sono stati sequestrati dalla guardia di Finanza nel corso di un blitz che ha portato le “fiamme gialle” a Torino e nella prima cintura del capoluogo piemontese.

SMANTELLATA VASTA ORGANIZZAZIONE

I “baschi verdi” hanno individuato e smantellato una vasta organizzazione composta da cittadini di origine bengalese, cinese ed italiana che avevano fatto dei loro “depositi” le basi per la vendita della merce fasulla.

DENUNCIATI DUE IMPRENDITORI

Nel corso dell’operazione, due imprenditori, risultati titolari delle attività, sono stati denunciati con l’accusa di frode in commercio. Dalle indagini è emerso che i finti monili erano, in realtà, realizzati con pasta vitrea o ceramica. Centinaia le collane, i bracciali, gli orecchini e gli anelli, già messi in vendita o pronti per essere distribuiti.