Il cordoglio di Ronaldo per Maradona: “Addio a un genio eterno, mago senza pari”

Cristiano Ronaldo esprime il suo cordoglio per la morte di Diego Armando Maradona postando sul suo profilo Instagram una foto accanto a lui: “Oggi dico addio a un amico e il mondo saluta un genio eterno. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un’eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, asso. Non sarai mai dimenticato”.

Anche Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ricorda Maradona: “Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego”. Al dolore si associa un ex juventino, il “Principino” Claudio Marchisio: “Addio Diego. Leggenda, genio e talento che non scorderemo mai”. Non scrive messaggi ma pubblica un video sui canali social la Juve stessa: è quello della punizione capolavoro del 1985, il gol dall’interno dell’area di rigore con cui il numero 10 del Napoli beffò Tacconi.

Un dolore condiviso dal Toro con una nota sul suo sito web: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club esprimono il loro profondo cordoglio per la scomparsa di Diego Armando Maradona. È stato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, capitano e trascinatore della nazionale argentina vincitrice del Campionato del Mondo 1986. Con il suo talento e con la sua infinita classe ha nobilitato e dato lustro al campionato di Serie A, vestendo per sette anni la maglia del Napoli. Il suo calcio era poesia e resterà nella memoria degli appassionati di football di tutto il mondo”.