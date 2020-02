Cormayeur, sciatore cade a 3300 metri di quota: soccorso, è grave [LE FOTO]

Uno sciatore freerider di 31 anni è caduto a Courmayeur, nella zona in prossimità del Rifugio Torino, a circa 3300 metri di quota. L’uomo ha riportato un politrauma ed è stato recuperato dal Soccorso Alpino Valdostano e dai soccorritori del Sagf, che lo hanno poi portato in Pronto Soccorso, dove è ora ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.

L’INTERVENTO

L’incidente è avvenuto sotto i cavi della funivia Skyway, che ha subito proceduto al fermo della cabina per tutta la durata dell’operazione. Il vento forte che si è abbattuto sull’area ha reso molto complicata l’azione dei soccorsi, che dopo circa 30 minuti sono riusciti a trarre in salvo il ferito con uno speciale argano a motore.