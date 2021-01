“Coro di Voci Bianche”: il Teatro Regio dà il via ad una nuova Scuola di canto

Nuovo impegno del Teatro Regio: arriva il “Coro di Voci Bianche”, un’occasione per avvicinare i bambini al canto e per entrare a far parte della “famiglia” del teatro torinese.

Iscriversi è facile: è sufficiente avere tra i 7 e i 12 anni e compilare i moduli presenti on line sul sito ufficiale del teatro. La domanda di ammissione dovrà pervenire entro il 6 febbraio.

«Cantare in coro è un gioco bellissimo da trattare con enorme serietà – afferma il commissario Rosanna Purchia – per questo motivo, insieme al Direttore artistico Sebastian F. Schwarz, ho deciso di ampliare l’offerta formativa che il Regio porta avanti da anni, e dare il via a una vera e propria Scuola di canto corale con un’attività continuativa che inizierà a marzo con una lezione di circa un’ora alla settimana, ovviamente a distanza e che, non appena l’emergenza sanitaria cesserà, proseguirà con due lezioni in presenza alla settimana. Sono, quindi, molto felice di poter dare una risposta concreta alle lettere che ci hanno scritto i genitori dei ragazzi chiedendoci di non interrompere il loro percorso formativo e umano, ragazzi già molto penalizzati dalla solitudine imposta dalla didattica a distanza».

Il Maestro Claudio Fenoglio, direttore e ‘allenatore’ della squadra di giovani cantori, ha ideato un programma articolato che abbraccia diversi gradi di complessità: dall’avvicinamento al canto, alla lettura della musica, alla disciplina corale. Al termine del corso, i partecipanti saranno valutati dal Direttore del Coro al fine di proseguire il percorso di formazione artistica, che potrà portare all’ammissione nel prestigioso Coro di voci bianche del Teatro Regio, protagonista di molti concerti e di importanti produzioni operistiche.