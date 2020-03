Coronaviras, contagio alle Molinette: indaga la procura di Torino

Aperto fascicolo ma è un "atto dovuto" e al momento non risultano persone indagate

Contagio alle Molinette, scatta l’inchiesta. Il fascicolo aperto dalla procura di Torino per il caso dei due coniugi torinesi risultati positivi al coronavirus, ma che hanno raccontato solo ieri di avere incontrato il figlio che lavorava a Lodi, è un “modello 45”, vale a dire per “atti non costituenti notizie di reato”.

E’ UN ATTO DOVUTO

L’inchiesta della Procura, secondo quanto trapelato da ambienti giudiziari, sarebbe dunque “un atto dovuto” e al momento non risultano persone indagate così come reati contestati. L’obiettivo dell’indagine, sostanzialmente, è quello di ricostruire i movimenti della coppia di 80enni e individuare eventuali responsabilità.