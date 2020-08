Coronavirus: 15 nuovi casi registrati in Piemonte, sei sono asintomatici. Nessun decesso

Guariti in 22. Invariato (5) Il numero dei pazienti in terapia intensiva. I tamponi processati dall'inizio della pandemia sale a 503.678

Quindici, in tutto, i casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Sei di questi sono asintomatici, tre risultano importati. E’ quanto si legge sul bollettino diffuso dall’unità di crisi della Regione. Il totale delle persone infette dall’inizio della pandemia sale così a 31.698.

I GUARITI SONO 22

Le guarigioni sono state ventidue. Cifra, quest’ultima, che fa salire il dato dei pazienti virologicamente guariti, vale a dire risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, a 26.127 (+22, appunto, rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3.209 (+6) Alessandria; 1.577 (+1) Asti; 843 (+0) Biella; 2.441 (+0) Cuneo; 2.359 (+1) Novara; 13.462 (+11) Torino; 1.102 (+0) Vercelli; 963 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 171 (+3) provenienti da altre regioni. Altri 632 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

NESSUN DECESSO OGGI

Nessun decesso di persona risultata positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio. Il totale dei morti risultati positivi al virus resta dunque di 4.129 di cui 680 registrati ad Alessandria; 256 ad Asti; 208 a Biella; 398 a Cuneo; 372 a Novara; 1.821 a Torino; 222 a Vercelli; 132 nel Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

CINQUE RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA

I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (invariati rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare 710. I tamponi diagnostici finora processati sono 503.678, di cui 276.876 sono risultati negativi.