Coronavirus: 15 ricoverati in più in Piemonte, 2 in terapia intensiva. Nessun decesso

L'aumento dei contagi, a fronte dei 2.077 tamponi effettuati, è di +37. Quattordici i guariti mentre sono 469 quelli in via di guarigione

E’ in leggera ma sostanziale ascesa il numero dei ricoverati in Piemonte a causa del coronavirus: in terapia intensiva, infatti, adesso se ne contano 7: due in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti l’incremento è stato di 13 (il totale arriva a 98).

EFFETTUATI 2.077 TAMPONI

Secondo i dati sono diffusi dall’unità di crisi della Regione Piemonte, l’aumento dei contagi, a fronte dei 2.077 tamponi effettuati, è di +37 (di cui 25 casi asintomatici e 16 importati).

1.327 PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.327. A queste vanno aggiunti 14 guariti mentre sono 469 le persone in via di guarigione.

NESSUN DECESSO NELLE ULTIME 24 ORE

Fortunatamente nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso. I tamponi diagnostici finora processati, dall’inizio della pandemia, sono 587.908 di cui 328.107 risultati negativi.