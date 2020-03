Coronavirus, a Torino controlli serrati nei parchi e agli esercizi commerciali [VIDEO]

Più controlli nei parchi e agli esercizi commerciali per garantire la massima osservanza delle prescrizioni anti-coronavirus a Torino. La sindaca Chiara Appendino in un video postato sulla sua pagina Facebook ha ‘ospitato’ il comandante della polizia municipale, Emiliano Bezzon, per fare il punto della situazione.

“Tutte le forze di polizia stanno operando sinergicamente, nell’arco delle 24 ore per i controlli sul rispetto delle prescrizioni covid19 – spiega -. In particolare, la nostra polizia municipale si occupa del controllo su aperture di bar, ristoranti e attività commerciali”.

“Per dare qualche numero, nella sola giornata di martedì 17 marzo ne sono stati controllati 481, prevalentemente su segnalazione dei cittadini. Di questi 5 sono stati denunciati per violazione dei divieti di apertura o mancato rispetto delle condizioni di sicurezza – aggiunge Bezzon -. Per quanto riguarda invece la giornata di ieri, mercoledì 18 marzo, sono stati controllati oltre 600 esercizi e in nessuno di essi sono state rilevate violazioni”.

“Da inizio settimana – continua – è partito un piano coordinato di controllo dei principali parchi cittadini. La nostra polizia municipale si occupa dei parchi Colletta, Pellerina, Ruffini e Tesoriera. Tutti i giorni, dalle 8 alle 19, pattuglie in auto o moto dei civich controllano che la frequentazione dei parchi avvenga nel rispetto delle prescrizioni previste dal Governo. Negli altri parchi cittadini analogo servizio è svolto da polizia di Stato, carabinieri e guardia di Finanza”.

“Concludo con una riflessione. Le regole che sono state imposte sono a tutela della salute di tutte e tutti, in un contesto emergenziale estremamente delicato. Se c’è una regola si rispetta in quanto tale, non devono essere necessari un vigile, un carabiniere o un poliziotto con l’arma puntata. Prima rispettiamo tutti le regole e prima torneremo a goderci i nostri parchi e i nostri esercizi commerciali”.

