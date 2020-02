Coronavirus, a Torino flash mob contro il razzismo: “Forza Cina, forza Wuhan” [LE FOTO]

Circa 100 persone all'evento organizzato dall'Istituto Confucio: "Isoliamo il virus, non la solidarietà"

“Isoliamo il virus, non la solidarietà”. E’ una delle tante scritte, sicuramente la più significativa, che campeggiano sui cartellini mostrati, oggi, in piazza Castello. Un flash mob, quello organizzato dall’Istituto Confucio, a sostegno della comunità cinese, vittima – in tutto il Paese – di aggressioni, insulti e minacce legati alla psicosi da coronavirus. Circa cento persone, a Torino, hanno voluto mandare un messaggio di pace. Un messaggio contro il razzismo.