Coronavirus, allarme dal Piemonte: “Ong dirottino qui personale sanitario”

L'appello rivolto alle Organizzazioni non governative: "Posti letto in esaurimento, abbiamo bisogno di aiuto"

Una richiesta di aiuto alle Organizzazioni non governative, lanciata direttamente dal Piemonte, ormai in ginocchio per l’emergenza Coronavirus. A farlo Alessandro Stecco, medico dell’ospedale di Novara e presidente della Commissione Sanità della Regione, tramite una lettera rivolta alle Ong.

“Dirottate personale sanitario dai vostri ospedali verso il Piemonte – si legge -. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: il personale è in crisi, ed i posti letto sono ormai in esaurimento. La Regione è stata lasciata da sola, con un Governo che si muove con troppa lentezza”.

“Il personale non è in grado di fronteggiare un tale aumento di ricoveri. I nostri uomini e donne non stanno avendo possibilità di riposo e stanno affrontando un lavoro che li mette a rischio: anche tra di loro si stanno contando casi di positività al virus. Questa criticità impedisce soprattutto di gestire altre patologie. Credo sia il momento di attingere a tutte le risorse disponibili per dare una mano ad una delle zone d’Italia più colpite dal Covid in base al tasso di ricoveri”.