Coronavirus, allarme in carcere a Torino: 40 detenuti e 12 agenti contagiati [VIDEO]

Quaranta detenuti positivi a Torino e 12 agenti contagiati. Lo afferma in una nota-video Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria). Sono, dunque, due i nuovi casi tra i poliziotti della penitenziaria, uno dei quali riguarda un agente che aveva terminato la quarantena a fine marzo. Tornato in servizio, solo 10 giorni dopo ha ricevuto l’esito del tampone. “Essendo stato addetto alla misurazione della temperatura di chi entrava in carcere, è entrato in contatto con numerose persone” spiega Beneduci, che poi lancia l’allarme anche sulla struttura di Saluzzo, dove sono risultati positivi quattro detenuti e altrettanti agenti. “Ribadiamo la necessità di effettuare tamponi a tutta la comunità penitenziaria”.

