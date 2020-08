Coronavirus: altri 21 contagiati in Piemonte e due morti. Sale a 4.134 il totale delle vittime

Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva: oggi sono quattro, due in meno rispetto a ieri

E’ di due 2 il numero dei decessi di persone risultate positive al test del Covid-19 registrato oggi in Piemonte. Il dato è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale, in Piemonte, è di 4.134 deceduti risultati positivi al virus: 680 ad Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1825 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

21 NUOVI CASI IN PIEMONTE

Per quanto concerne invece il numero dei contagi, nelle ultime 24 ore si contano 21 nuovi casi (di cui 5 importati) in Piemonte. Il che fa ascendere il computo complessivo dei contagiati, dall’inizio della pandemia, a 31.740 così suddivisi: 4.112 ad Alessandria; 1.886 Asti; 1.056 Biella; 2.940 Cuneo; 2.823 Novara; 15.999 Torino; 1.363 Vercelli: 1.155 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 271 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

4 RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA

I restanti 135 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 94 (- 7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 682. I tamponi diagnostici finora processati sono 510.732, di cui 280.030 risultati negativi.