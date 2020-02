Coronavirus, annullata gita in montagna di una scuola di Torino

In seguito alle disposizioni del Consiglio dei ministri sul fronte Coronavirus, sono già scattati i primi provvedimenti: niente gite scolastiche.

Come scrive infatti su Twitter la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: «In Consiglio dei ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e straordinari sul Coronavirus. Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. Una richiesta che ho portato all’attenzione dei colleghi di governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle prossime ore. Una precauzione che a mio avviso si rende necessaria in questo scenario».

Ed ecco quindi come è stata infatti annullata quest’oggi, la gita di alcuni ragazzi del Convitto Umberto I, diretti a Madonna di Campiglio. A rivelare l’accaduto alcuni genitori: “E’ giusto così: la salute e le precauzioni vengono prima di tutto”.