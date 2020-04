Coronavirus, appalti nei servizi di pulizia e sanificazione: tre arresti per corruzione

Nei guai uno dei due soci di un’azienda di Bari, un ex dipendente della stessa società, emissario per il pagamento di una presunta mazzetta e un dipendente di un’altra impresa del Torinese, che avrebbe svolto il ruolo di mediatore

Corruzione legata all’aggiudicazione dei servizi di pulizie e sanificazione per l’emergenza Coronavirus. Di questo sono accusate tre persone raggiunte, questa mattina, da un ordinanza di custodia cautelare eseguita dagli uomini della guardia di Finanza di Torino impegnati, in queste ore, in una serie di perquisizioni nella città della Mole, ma anche a Venezia e Bari, nelle varie sedi di una società con sede nel capoluogo pugliese, assegnataria di appalti nei confronti di numerosi enti pubblici in tutta Italia. Le “fiamme gialle” stanno passando a lsetaccio anche le abitazioni private degli arrestati e alcuni studi di consulenti fiscali e aziendali.

OPERAZIONE IN CODICE: “LINDA”

L’operazione, denominata “Linda” e condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino, è coordinata dalla locale Procura della Repubblica. Gli arresti, disposti dal gip del Tribunale di Torino, riguardano uno dei due soci di un’impresa di pulizie con sede a Bari, assegnataria di appalti nei confronti di numerosi enti pubblici sull’intero territorio nazionale nonché nell’area torinese, un ex dipendente della stessa società, ritenuto dagli investigatori emissario per il pagamento di una presunta “mazzetta” e un dipendente di un’altra impresa di pulizia con sede in provincia di Torino, che secondo l’accusa avrebbe svolto il ruolo di mediatore.

INDAGINI SCATTATE A MARZO

L’operazione scattata questa mattina, rappresenta l’ulteriore sviluppo delle indagini che lo scorso marzo avevano portato all’arresto di un pubblico dipendente della Regione Piemonte e di un responsabile tecnico dell’azienda pugliese. In quell’occasione erano anche stati sequestrati 8mila euro in contanti, suddivisi in 2 mazzette da 3 e 5mila euro posti in una scatola di cartone. Le misure restrittive a loro carico sono state recentemente confermate anche dal Tribunale del Riesame di Torino, che ha disposto inoltre la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per la durata di 1 anno, a carico del pubblico dipendente.