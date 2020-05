Coronavirus, Appendino: “Fase 2 primo passo, nessuno pensi che sia liberi tutti”

La sindaca di Torino in un post su Facebook: "Crisi ancora in atto, strada lunga. La differenza la farà ognuno di noi"

“Domani inizierà la fase 2. Toneranno al lavoro 80mila persone, si potrà finalmente vedere di nuovo i nostri cari, avremo qualche libertà in più. Ma nessuno pensi che sia un liberi tutti. La crisi è ancora in atto, e la strada per superarla è ancora lunga”. Con queste parole la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha introdotto la cosiddetta fase 2, al via da domani 4 maggio.

LA FASE 1: “UN FULMINE A CIEL SERENO”

“La fase 1 è stata un fulmine a ciel sereno, ma i torinesi hanno reagito nel migliore dei modi possibili. Qualcuno non ha rispettato le regole, ma è stata solo una minoranza: Torino ha dimostrato di essere un esempio virtuoso, da cui c’è molto da imparare – ha proseguito la sindaca -. E, torno a ripetere, non date retta a quelli che vi dicono che i cittadini non rispettano le regole, che siamo una banda di menefreghisti e che serve l’Esercito a presidio di ogni via”.

LA FASE 2: “STRADA LUNGA, MA FIDUCIA NEI CITTADINI”

“Voglio essere sincera – ha poi scritto Appendino – la crisi è ancora in atto e la strada per superarla è lunga. Stiamo facendo tutto ciò che è possibile per aiutare i cittadini in questa nuova fase, ma con i numeri che abbiamo in Piemonte non deve essere un liberi tutti. La differenza la farà ognuno di noi. I controlli ci saranno, ma a nulla servono senza altruismo e responsabilità dei cittadini. Le Istituzioni hanno piena fiducia nei loro cittadini. Fiducia che si è dimostrata essere ben riposta. Vi chiediamo di averne nelle Istituzioni e, insieme, superare anche questa fase”.